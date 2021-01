Helena Isabel e Gonçalo Quinaz em cenas quentes na casa do 'Big Brother'

Quinaz

Big

Brother

A ribatejana abandonou o quarto quando se apercebeu da situação. O momento íntimo entre a jurista e o ex-futebolista foi captado pelas câmaras e já está tornar-se viral nas redes sociais.

pelo

menos a Joana Diniz", lê-se na descrição do vídeo partilhado nas plataformas digitais do

reality

show da TVI.





A carregar o vídeo ...

Concorrentes tiveram movimentos suspeitos debaixo dos lençóis.

Antes do encontro debaixo dos lençóis, Helena e Gonçalo protagonizaram uma discussão acesa na casa mais vigiada do País. O antigo jogador defendeu Sandrinha das acusações feitas pela pretendente, que deu a entender que a cabeleireira estava desenquadrada do restante grupo.

Quinaz

Big