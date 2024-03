14 mar 2024 • 12:28

Helena Isabel protagonizou um dos momentos com mais destaque na final do Festival da Canção 2024, que aconteceu no passado domingo dia 2 de março.Para o evento, a atriz, de 70 anos, optou por um vestido comprido azul que tinha um decote avantajado e acabou por ser muito elogiada pela sua forma física.

Durante a sua presença no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, Helena Isabel acabou por comentar os rumores relacionados com a possibilidade de ter colocado silicone no peito.

"Deu muito que falar, até já dizem que é postiço", brincou. Depois, a mãe do músico AGIR acrescentou: "Não, não é. Por amor de Deus, então eu ia pôr silicone aos 70 anos? Não cabe na cabeça de ninguém. Sempre esteve lá a prateleira só que costumava estar tapada e pronto, apeteceu-me mostrar".