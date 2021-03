Helena Isabel faz nova cirurgia plástica depois de sair do 'Big Brother'

inovadora técnica de lipoescultura.









Elah, que mulherão" e "Há desgostos que fazem milagres", foram alguns dos comentários deixados na publicação.Recorde-se que Helena Isabel confessou que estava a começar a interessar-se por Gonçalo Quinaz dentro da casa do 'Big Brother'. Contudo, a paixão não foi recíproca. Entretanto, a ex-concorrente já reencontrou o amor.

Helena Isabel está pronta para o verão. A ex-concorrente do 'Big Brother', TVI, saiu do programa e procedeu a uma cirurgia para remover gordura localizada na zona abdominal. O procedimento a que se submeteu foi umaAtravés das suas redes sociais, Helena Isabel mostrou o seu novo corpo aos seguidores., escreveu.Os fãs ficaram encantados com a sua nova figura e teceram vários elogios à ex-concorrente. "Bomba", "