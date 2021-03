Helena Isabel faz quarta cirurgia plástica

Antiga concorente do Big Brother exibiu a sua nova barriga depois de ter retirado gordura localizada na zona abdominal.

Através das suas redes sociais, Helena Isabel, de 33 anos, mostrou as suas novas curvas revelando que está pronta para os dias de calor. “O verão está aí... não descuro uma barriguinha lisa!”, escreveu. Na foto publicada, exibiu a sua nova barriga depois de ter retirado gordura localizada na zona abdominal.



Esta não é a primeira operação plástica que a ex-concorrente do ‘Big Brother’ se submete. Em janeiro de 2020, Helena Isabel revelou que já tinha feito três cirurgias. “Tudo começou com o silicone nas mamas, uma lipoaspiração à barriga e às pernas”, contou. Seguiu-se a retirada de “gordura nos flancos e no rabinho”. E, ainda, retocou os “braços”.