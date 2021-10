Helena Laureano desespera com falta de trabalho

Helena Laureano

Helena Laureano está afastada do pequeno ecrã e lamenta a falta de oportunidades enquanto atriz. "Nós, atores, vivemos da representação, alimenta-nos a alma, mas neste momento já não é só para alimentar a alma, é para pagar as minhas contas. E quando nós chegamos a este ponto, é dramático", confessou, emocionada, em entrevista a Manuel Luís Goucha, no programa ‘Goucha’ (TVI).Durante a conversa, a atriz de 54 anos recordou ainda que sofreu de violência doméstica. "Não dei queixa dele, fui para o hospital e não quis ser cosida", contou, afirmando que ficou com a nádega esquerda magoada. "Passados dois dias estava com ele nas salinas… Já passou, perdoei", acrescentou.Na altura, Helena Laureano deixou de ter amor-próprio. "Tu não gostas de ti, és feia, tu deixas de ser tu própria. Pensas que amanhã é outro dia."