Helena Laureano surge irreconhecível na televisão

Helena Laureno surge irreconhecível

Nos últimos meses, a transformação da estrela da ficção nacional havia dado nas vistas, após a aparição emocionada no futural do amigo Tozé Martinho, que morreu em fevereiro passado.Na altura, Laureano justificou as mudanças físicas devido a um problema de saúde. "A ex-modelo faz parte do elenco da quarta temporada da série 'Golpe de Sorte', da SIC, que estreia na próxima segunda-feira, 14 de setembro. Interpreta a espanhola, casada com Horário (Vítor Norte).