01:30

Miguel Azevedo

Conhecida estilista de moda na Croácia, Helena Matic é a mulher que ocupa o coração do croata Dominik Livakovic, um dos heróis deste Mundial, uma vez que já defendeu quatro grandes penalidades (recorde na competição) e defendeu, por exemplo, 11 remates contra o Brasil que levavam selo de golo.Helena casou com Dominik em junho passado, depois de muitos anos de namoro e um filho em comum. Quando não anda de volta dos trapos, Helena também gosta de atividade física e é especialmente fã de esqui no gelo, mas sofre muito com o futebol, acompanhando incondicionalmente Dominik Livakovic desde que este foi chamado à seleção do seu país.Em 2018 foi ela o grande suporte do futebolista quando a Croácia perdeu a final do Campeonato do Mundo para a França. E não será difícil afogar as mágoas quando, em casa, se tem à espera aquela que pode ser considerada uma das mulheres mais bonitas deste Mundial de futebol.Aos 27 anos, é, por estes dias, um dos heróis da seleção croata no Qatar, tendo sido um dos responsáveis por colocar o nome do seu país nas meias-finais da competição. Começou a jogar num clube da sua terra natal, Zadar, mas agora defende as redes do Dínamo Zagreb.