Helena Ribeiro desvenda anos de luta e sobrevivência à anorexia

Portuense revela "caminho doloroso e penoso" ultrapassado com hipnoterapia.

Helena Ribeiro

26 nov 2023 • 01:30

"A única mensagem para quem está na fase mais negra é não desistir, e não esquecer que dentro da palavra ‘impossível’ existe o ‘possível’", diz Helena Ribeiro. A portuense de 34 anos relata na primeira pessoa o testemunho da sua vida de luta contra a anorexia nervosa no livro ‘O Diário de uma Ex-anoréctica’, lançado quinta-feira no Porto.Saiba mais no Correio da Manhã