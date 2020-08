Helga Posser: "Não há verão sem bola de berlim"

- CM: Uma resolução para este verão?



– Conseguir aproveitar o meu bebé ao máximo.





- Batata frita, bola de Berlim, fruta ou chocolate?







– Bola de Berlim na praia! Não há verão sem bola de Berlim.

- Estão 42 graus à sombra: o que faz para refrescar?



– Não saio de dentro de água!



- Confesso: no verão não resisto a um bom…



– Serão ao final da tarde com amigos a comer caracóis.





- Praia no início da manhã ou ao final de tarde?



– Início com o meu filho. Fim de tarde com os meus amigos.





- A pessoa do lado não tem a toalha a uma distância aceitável. Afasta-o ou afasta-se?



– Afasto-me.





- No verão é de comer ou beber mais?

– Beber.







- A que petisco não resiste?



– A sushi.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…



– Secar o cabelo! Gosto de ver o look cabelo molhado, acabado de sair do mar.





- Fato de banho, triquíni, biquíni, topless ou nada?



– Biquíni. Não usar nada só mesmo na minha piscina, em casa!





- Maquilhagem na praia faz sentido?



– Só se for um batom! E protetor 50 para proteger.





- Tem algum ‘spot’ secreto nas férias?



– Viajar para países frios.





– Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?



– Confinava as ondas negativas! E ficava com a minha família, como estive!





perfil



Helga Posser tem 30 anos e é cantora. Tornou-se conhecida do público após a participação na série juvenil ‘Morangos com Açúcar’, em 2007, onde integrou a banda feminina Just Girls. Foi mãe em junho do ano passado, do pequeno Milan.