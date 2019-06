Hematomas nas pernas e nádegas deixam Neymar em maus lençóis

01:30

Sónia Dias

Neymar está em maus lençóis. A modelo Najila Trindade, 26 anos, a mulher que acusa o jogador de a ter violado, entregou à polícia um dossier com fotos e vários documentos, entre os quais exames médicos que revelam hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de stress pós-traumático.Segundo o UOL Esporte, que teve acesso aos relatórios médicos, os exames foram realizados a 21 de maio, seis dias após a alegada violação. As imagens mostram hematomas de grandes dimensões e roxos nas nádegas e nas pernas.Entretanto, o site Mixturando avança que Najila já é bem conhecida no meio artístico.De acordo com uma fonte, a modelo terá assediado um ator e um cantor sertanejo. Ambos deverão ser testemunhas do jogador num processo que este prepara contra a jovem, em que a acusa de tentativa de extorsão, calúnia e difamação.Recorde-se que Neymar rejeita todas as acusações e, numa tentativa de se defender, divulgou nas redes sociais as mensagens trocadas com a acusadora sem perceber que isso, por si só, é crime, devido ao cariz sexual das mesmas.