Herman José arrasa família Carreira: "Os filhos andam à boleia das meninas"

16:44

A incompetência só é tolerada com a juventude. Agora com os diretos na Internet, tem exemplos de pessoas que, não diria uma m****, mas não são grande coisa. Mas lá está, tem as mamas no sítio, os cabelos muito giros, ou têm abdominais e são novos... O pipi é um grande avaliador de talentos

", começou por dizer para de seguida se dirigir a Tony Carreira e, posteriormente, aos filhos, que seguiram as suas pisadas na área da música.



"Atrevo-me a dizer que o princípio do Tony Carreira foi só por ser girinho e as senhoras que o iam ver tinham um pipizismo por ele. Depois ele arranjou uma forma de crescer artisticamente, e de se produzir artisticamente, e hoje em dia funciona autonomamente, independentemente do pipizismo . Agora os filhos andam à boleia do pipizismo das meninas, e muito bem. Elas não querem saber se o David ou o Mickael cantam ".



Herman José não deixou nada por dizer, durante um direto com Teresa Guilherme no Instagram, e falou sobre a falta de talento de uma nova geração de artistas.O humorista começou por criticar o facto de hoje em dia a beleza ser mais valorizada do que o talento artístico.