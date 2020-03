Herman José canta sobre o coronavírus: "É uma p*** de pandemia"

Herman José surpreendeu os seguidores ao reagir ao drama que está a abalar o país e o mundo devido ao surto de coronavírus.O apresentador partilhou um desabafo sobre esta situação de forma inesperada, ao mesmo tempo que alertou os seguidores para certos cuidados de forma a evitarem a doença. Herman publicou um vídeo onde surge a cantar uma música da sua autoria, ao mesmo tempo que toca guitarra., começa por dizer., continua., canta ainda, com o bom humor que o caracteriza., pode ouvir-se no fim do vídeo, frase que Herman usou para a legenda da publicação.Vários seguidores não resistiram a reagir ao momento., foram algumas das mensagens.