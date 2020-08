Herman José pratica exercício em casa completamente nu

Herman José voltou a surpreender os seguidores. O apresentador partilhou um vídeo em que surge a praticar exercício físico no jardim de sua casa completamente nu.

No vídeo partilhado no domingo, dia 9 de agosto, o humorista surge a levantar pesos, porém tapou as partes íntimas com um emoji em forma de coração.

Esta já não é a primeira vez que o humorista brinda os seguidores com uma publicação deste género, dado que o ano passado partilhou um vídeo em que surgia nu a dançar no jardim de sua casa.

