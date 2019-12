Hernâni Carvalho anuncia separação da mulher

Hêrnani Carvalho anuncia separação da mulher

Há seis meses, o agora ex-casal esteve presente na emissão do 'Programa da Cristina' a falar do início da história romântica que viveram, que resultou num casamento aparentemente sólido, apesar da diferença de idades.

"Nós tínhamos consciência de tudo. Da diferença de idades, da diferença de mundos, dos filhos que cada um tinha. Ou queres ou não queres. Se queres, vais viver as coisas e vais resolvendo problema a problema, projetando a vida na medida em que a podes projetar", afirmou Hêrnani durante o momento, que não poupou os elogios à mulher: "Ela é muito bonita, serena e muito boa pessoa".





Rita também não escondia a admiração pelo agora ex-companheiro:

Aos 59 anos, Hernâni Carvalho separou-se da companheira, Rita Mendes, 20 anos mais nova, após dez anos de relação.O jornalista da SIC decidiu anunciar a rutura com uma publicação nas redes sociais onde partilha o fim do romance., começou por escrever o jornalista., continuou, exprimindo emoção., escreveu ainda, sem entrar em mais detalhes, mas mostrando, no entanto, que o final da relação parece ter acontecido de forma saudável.Os seguidores do jornalista, assim como amigos e colegas, deixaram mensagens de apoio e carinho nesta fase delicada, na publicação do Facebook., afirmou Rita Mendes na mesma altura sobre o companheiro.Agora, Hêrnani Carvalho e Rita Mendes seguem caminhos diferentes.