Hernâni Carvalho indignado com abandono de máscaras na rua: "Ainda temos muito que crescer"

Hernâni Carvalho já se encontra bem de saúde e de volta à casa, assim como ao trabalho, na antena do 'Programa da Cristina' na SIC, após ter sido operado.O jornalista não resistiu a partilhar a revolta ao deparar-se com o abandono de alguns materiais de proteção contra o coronavírus na rua, à porta do hospital onde se encontrava., disse, mostrando algumas imagens da falta de civismo que testemunhou na rua., atirou, sem esconder o quanto ficou transtornado com o comportamento.Recorde-se que Hernâni Carvalho foi submetido a uma cirurgia às cordas vocais,A ausência preocupou os fãs, mas o rosto da SIC já está de volta ao formato e revela-se bem de saúde.