Hernâni Carvalho recorda o pai: "Faltam-me os teus silêncios”

12 mar 2021 • 17:28

Saudades tuas meu pai. Faltam-me os teus silêncios e os teus olhares e falta-me a tua sabedoria e razão! Um beijo", escreveu na legenda da imagem onde surge ao lado do pai.





"Saudades dos que se amam e já não estão perto de nós. Mas que nunca esquecemos. E acredito que são os nossos anjinhos e tomam conta dos nossos e de nós", são alguns dos comentários que se podem ler.



recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, dia 12, para recordar o pai, que morreu há três anos. Foi através das redes sociais que o anfitrião do formato 'Linha Aberta' da SIC homenageou com saudade a figura do progenitor.Já há um ano quando esteve no 'Alta Definição' da estação de Paço de Arcos, o jornalista confessou que a morte do progenitor doeu "muito". "Perdi o meu pai há um ano e ainda não estou bom. Não sei se alguma vez vou estar", admitiu, na altura. "Foi violento, foi dificílimo. Trabalhar, ler, procurar estar longe daquela memória é o que mais aconselho a quem quer que seja, mas sei que é um conselho precário. Mas foi assim que eu cá cheguei. Mas dói ainda", afirmou.