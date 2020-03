Hernâni Carvalho tem novo amor dois meses após assumir separação

Hernâni Carvalho já está a refazer a vida amorosa, após ter anunciado a separação da ex-mulher, Ana Rita Mendes, em dezembro do ano passado.Foi durante o fim de semana de Carnaval que o rosto do programa 'Linha Aberta', na TVI, rumou até Lordelo na companhia de uma amiga especial, onde assistiu ao desfile abraçado à mesma mulher.A 'TV Guia' contactou Hernâni, que não confirmou mas também não desmentiu a nova relação amorosa., respondeu apenas, com humor.Questionado mais uma vcez sobre as carícias que tinha trocado enquanto assistia aos desfiles carnavalescos, Hernâni voltou a fugir ao tema:", disse.Segundo foi apurado pela mesma revista, a alegada nova companheira de Hernâni Carvalho é da região do Porto.Hernâni Carvalho viveu um romance com Ana Rita Mendes durante dez anos e, em dezembro do ano passado, revelou a separação através das redes sociais . Na altura, o rosto da SIC manifestou que o romance com a ex-companheira 20 anos mais nova aconteceu de forma tranquila.