Histórico dirigente do FC Porto Reinaldo Teles hospitalizado com Covid-19

Reinaldo Teles encontra-se em internamento hospital devido a ter sido infetado com o vírus da covid-19.

O histórico dirigente do FC Porto, recentemente reeleito para a administrador da SAD com um cargo não-executivo, já está afastado há algum tempo do exercício de funções e a evolução do seu estado de saúde está a causar grande preocupação.

Leia mais aqui