"Hoje diria exatamente o mesmo", diz Quintino afastado do Big Brother por comentários homofóbicos

Quintino Aires considera que foi vítima de "censura" por parte da TVI, após ter sido afastado do painel de comentadores do ‘Big Brother’. O psicólogo fez críticas ao concorrente Bruno d’Almeida, por este ter levado à Assembleia da República a discussão da discriminação dos homossexuais na doação de sangue, e chamou-lhe "bicha desocupada". "Fui contratado para dar opinião sobre fenómenos sociais e de comportamento, mas afinal não posso dar a minha opinião", lamentou ao CM.No Facebook, fez uma reflexão. "Hoje diria exatamente o mesmo." "Usar a palavra ‘bicha’ em 2021 em Portugal, só é entendido como ofensivo por alguém com limitação cognitiva."O psicólogo diz ainda ter ficado "em choque" com a forma como foi dispensado pelo canal. "É uma questão de educação fazer um telefonema a revelar a decisão antes de fazer o comunicado. Fiquei chocado", disse, revelando que apenas recebeu uma mensagem por parte de "alguém da TVI" a falar sobre o comunicado enviado às redações, no qual o canal sublinhou que não se revia na postura do comentador. Para o psicólogo os problemas vêm de trás, com a administração. "Na primavera de 2020 critiquei o ministro Eduardo Cabrita, num momento em que o Governo deu 3 milhões à TVI. Desde então, nunca mais fui à antena e ao fim de dois meses afastado despedi-me. Quando a Cristina voltou para a TVI, decidi voltar. Lamento que a empresa tenha este tipo de gestão."A boa-disposição de Yeniffer Campos tem dado que falar na casa do ‘Big Brother’ (TVI). A instrutora de zumba e dançarina há muito que queria entrar no programa e ter mais oportunidades no mundo do espetáculo. Nas suas redes sociais, agora geridas pela família e pelos amigos, pode ver-se a concorrente na companhia de nomes da música, como Tony Carreira, Emanuel e Sérgio Rossi, com quem se cruzou em espetáculos."Se calhar sou suspeita para o dizer, porque é minha filha, mas acredito que nasceu para brilhar, para ser uma estrela e merece muito", contou Yanet Campos, mãe da jovem à ‘TV Mais’. Além da paixão pela dança, Yeniffer sonha ser apresentadora de televisão. "Ela tem muito jeito. Além de bonita, é inteligente, educada e meiga, e tudo o que tem conquistado é com o seu próprio esforço, sem a ajuda de ninguém", concluiu a mãe.Liliana Aguiar ficou fora do leque de comentadores desta edição do ‘Big Brother’. Questionada pelos seguidores do porquê de não estar na televisão, respondeu: "Só Deus sabe." Ainda assim, prometeu novidades. "Tenho um novo projeto. Só estou nos sítios que Deus quer para mim."Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, quis fazer segredo até ao fim do nome dos apresentadores do ‘Big Brother’. Cláudio Ramos não quebrou a confiança e admitiu agora que chegou a mentir à própria filha, dizendo-lhe que não seria ele o escolhido.