Hollywood rendido a novas musas portuguesas

Há uma nova legião de atrizes portuguesas a conquistar Hollywood. Daniela Melchior é a mais recente estrela lusa a mostrar o seu talento do outro lado do Atlântico, naquele que, segundo a própria, "pode vir a ser o primeiro passo para, ou até, o início de uma carreira internacional".



A atriz, de 23 anos, que se celebrizou em novelas como ‘Ouro Verde’ ou ‘A Herdeira’, vai integrar o elenco da sequela de ‘Esquadrão Suicida’, de James Gunn, cuja estreia está prevista para 6 de agosto de 2021. No filme, Daniela interpreta Ratcatcher, uma das vilãs do universo de Batman, e contracena com Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis e Margot Robbie (nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária), de quem se tornou amiga.

Em breve assistiremos, também, à estreia de Alba Baptista, de 22, numa produção norte-americana. Trata-se da série ‘Warrior Gun’, da Netflix. A atriz - a primeira portuguesa a protagonizar uma série da plataforma de streaming - junta-se a Joaquim de Almeida nesta história inspirada na banda desenhada ‘Warrior Nun Areala’, de Ben Dunn, sobre Ava (Baptista), uma jovem que acorda investida de poderes extraordinários e vê-se envolvida numa batalha entre o bem e o mal.

Daniela e Alba vêm assim juntar-se a outras musas portuguesas que dão cartas no cinema norte-americano. São os casos de Joana Metrass, de 32 anos, que contracenou com Jean-Claude Van Damme em ‘Guerra sem Quartel’ e que se prepara para rodar ‘Masquerade’ ao lado de Bella Thorne, e de Joana Ribeiro, de 27 anos, que trabalhou com Adam Driver e Jonathan Pryce (também nomeados para os Óscares na categoria de Melhor Ator) em ‘O Homem Que Matou Dom Quixote’.Joaquim de Almeida mudou-se para os EUA em 1976 e desde então tem acumulado papéis de sucesso no seu currículo, quase sempre como mau da fita. Sendo considerado o "português mais requisitado de Hollywood", o ator, de 62 anos, já tem dupla nacionalidade.Daniela Ruah nasceu em Boston, mas sempre viveu em Portugal. Há cerca de 12 anos voltou para os Estados Unidos para integrar o elenco fixo da série ‘Investigação Criminal: Los Angeles’. A atriz esteve, inclusive, nomeada para os Teen Choice Awards 2010, na categoria de Melhor Atriz.Pêpê Rapazote também já faz carreira internacional, tendo participado nas séries ‘Narcos’ e ‘A Rainha do Sul’, assim como no filme ‘Operação Final’, em que contracenou com Oscar Isaac e Ben Kingsley.