Robert Downey Jr

Foto: Getty

01:30

Quando tinha cinco anos, Robert Downey Jr. estreou-se tanto no cinema como no consumo de drogas, a fumar um cigarro de marijuana com o pai. Ainda não sabia ler. Depois de uma sucessão de trabalhos menores, a verdadeira oportunidade só surgiu aos 27 anos, como protagonista do filme de Richard Attenborough ‘Chaplin’, que lhe valeu logo uma nomeação para o Óscar. Quatro anos depois foi preso.Saiba mais no Correio da Manhã