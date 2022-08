“Homem mais arrogante com quem já falei”: CR7 criticado por mãe de menino autista Adepto ficou com o telemóvel partido depois da ‘palmada’ dada por Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo partiu o telemóvel de um menino de 14 anos, em abril, no final de um jogo do Manchester

A mãe do menino autista de 14 anos que ficou com o telemóvel partido depois da ‘palmada’ dada por Cristiano Ronaldo no dia da derrota do Manchester frente ao Everton, em abril, não poupa críticas a Cristiano Ronaldo.



"Foi o homem mais arrogante com quem falei", começou por dizer, na sequência da conclusão do caso, que resultou numa "advertência" da polícia. "Nem acredito que ele escapou. Ele nem substituiu o telefone ao meu filho e a nossa vida tornou-se um inferno, por causa do bullying na internet. Parece que somos nós os criminosos e ele a vítima", disse Sarah Kelly , ao ‘The Mirror’.

