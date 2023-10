Homem que persegue Mariana Monteiro está em prisão preventiva

O homem acusado de perseguição por Mariana Monteiro está em prisão preventiva, mas não por causa do assédio que tem alegadamente praticado sobre a atriz. O suspeito, de 49 anos, foi detido por coagir e ameaçar magistrados envolvidos no seu processo de promoção e proteção do filho menor.Mariana Monteiro fez queixa do indivíduo, acusando-o de se fazer passar por seu namorado.