movimento de adeptos futebolísticos popular na América Latina).

Um supermercado da família De Antonela Rocuzzo, mulher de Messi, foi atacado por homens armados em Rosário, cidade natal do jogador de futebol.De acordo com a imprensa argentina, um dos atacantes foi filmado pela câmara de vigilância quando se aproximava do supermercado como copiloto de uma mota e disparou várias vezes contra as presianas que cobriam as janelas, as portas e a fachada do estabelecimento.O supermercado era administrado por uma prima de Antonela, que optou por manter as portas fechadas na quinta-feira, dia 2 de março, após o ataque.Após o alerta, quando as autoridades chegaram ao estabelecimento encontraram uma mensagem dirigida diretamente ao jogador:Segundo 'Infobae', no decorrer da investigação, as autoridades descobriram que os responsáveis pelo negócios não sofreram de extrosão nas horas anteriores e que o ataque podia estra relacionado aos Barra Bravas da cidade (