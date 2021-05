Hulk assinala um ano de casamento e é atacado

Hulk e Camila mostram-se mais apaixonados do que nunca

Foto: Direitos Reservados

Vânia Nunes

Hulk, de 34 anos, está mais apaixonado do que nunca por Camila, de 33, a sobrinha da sua ex-mulher, Iran, e deixou-lhe palavras apaixonadas nas redes sociais a propósito do primeiro aniversário de casamento. No entanto, acabou por ser atacado pela família da amada."Bodas de papel.... 1 ano de casados, chegaste quando eu menos esperava para me dares ainda mais certeza de que os planos de Deus são muito maiores que os nossos e que nada é por acaso nessa vida! Vivi contigo os meus melhores 365 dias", começou por escrever o jogador brasileiro, que integrou o plantel do FC Porto. "É maravilhoso dividir a vida contigo e caminhar ao teu lado com amor, cumplicidade , amizade, respeito e firmes na fé. Amo-te além dessa vida." Além das palavras românticas, Hulk divulgou um conjunto de fotos a testemunhar o clima de paixão.Rayassa Ângelo, outra tia de Camila e irmã de Iran, não deixou de mostrar a sua indignação perante tanta exposição. "Fique em silêncio. O dom da palavra é lindo, mas a sabedoria do silêncio é perfeita", publicou. Iran, por seu lado, divulgou as dezenas de mensagens de apoio que recebeu no mesmo dia por parte dos seguidores e amigos.Hulk viveu com Iran mais de 12 anos e os dois têm três filhos em comum. Desde a polémica separação, em 2019, e do anúncio da nova relação do craque que estão em guerra.