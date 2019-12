Hulk assume publicamente paixão pela sobrinha da 'ex'

A vida de Hulk deu uma volta de 180 graus nos últimos meses.O antigo jogador do FC Porto, de 33 anos, tinha casamento marcado para este mês com Iran Ângelo, a mulher com quem viveu durante 12 anos. No entanto, acabou por se apaixonar pela sobrinha da antiga companheira e os planos saíram todos trocados.Agora, o futebolista, que joga atualmente na China ao serviço do Shangai SIPG, vive esta nova relação envolta em polémica.Iran já se pronunciou publicamente sobre o namoro de Hulk com Camila, a sobrinha de quem sempre foi muito próxima e diz que se trata da destruição da sua família. O antigo casal, recorde-se, tem três filhos em comum, Ian, de dez anos, Tiago, de oito, e Alice, de seis.Antes da separação, em julho, estava a preparar um luxuoso casamento em João Pessoa, Paraíba, no leste do Brasil.