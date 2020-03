Hulk casa-se em segredo com a sobrinha da ‘ex’

Hulk está focado em seguir em frente e ser feliz. Contra todas as vozes críticas, o jogador brasileiro seguiu o coração e casou-se em segredo com Camila, sobrinha da ex-mulher Iran Ângelo.A revelação do enlace foi feita com cautela, com o craque a atualizar o estado civil no perfil da página de Instagram. "Casado", consta como uma das descrições".A par do renovado título, Hulk publicou ainda uma fotografia apaixonada ao lado de Camila, revelando as alianças que denunciam a subida ao altar. A partilha do atleta não passou despercebida, captando comentários dos amigos mais próximos e logo a seguir os fãs.Embora esteja a viver um momento de pura felicidade, Hulk decidiu desativar os comentários à sua mais recente partilha para evitar as críticas. "Parabéns meu mano! Felicidades hoje e sempre. Que Deus ilumine vocês" e "Deus abençoe sempre esta união", lê-se entre as palavras de apoio dos amigos.Enquanto Hulk celebra, a sua ex-companheira Iran assustou os milhares de admiradores e apoiantes ao mostrar-se frágil com o surto de coronavírus que começa a aumentar no Brasil."Fé em Deus", escreveu numa recente partilha nas redes sociais, onde apareceu com os filhos a usarem máscaras descartáveis. A empresária e os meninos estão a tratar uma gripe.Ian, de 10 anos, Tiago, de oito, e Alice, de seis, parecem ter superado a separação dos pais.Aliás, as crianças têm passado vários dias com o jogador. Hulk fez questão de garantir que está a cumprir o papel de pai a cem por cento."Nada é capaz de nos limitar, a não ser os medos. Vamos buscar caminhos que possam nos dar uma infinidade de momentos felizes", escreveu nas redes sociais, numa publicação com os três filhos.n