Hulk e Camila ansiosos por terem filhos

Apaixonado pela sobrinha da ex-mulher desde outubro, Hulk, de 33 anos, assume agora que Camila, de 31, "ainda não está grávida", mas que sonha com o dia em que poderá aumentar a família ao lado deste inesperado mas grande amor e que irá gritar aos sete ventos quando isso acontecer."Eu sou jovem e a Camila também. Se Deus nos abençoar e achar que merecemos e que vamos ser abençoados com um filho ou com filhos, eu mesmo vou informar, eu mesmo vou dar a notícia. Não vamos fazer nada escondido", disse, num vídeo que publicou na sua página na rede social Instagram.O antigo jogador do FC Porto, que vive atualmente na China, tem três filhos, fruto da relação de mais de 12 anos com a ex-mulher, Iran Ângelo, de quem se separou em julho."Não houve ninguém envolvido na nossa separação. Os familiares e amigos próximos já sabiam que a qualquer momento nos íamos separar porque não havia mais casamento. Por respeito à minha ex-mulher não vou tocar mais no assunto, mas não foi uma separação amigável", admite o jogador.No mesmo vídeo, Hulk faz questão de explicar que tudo começou em outubro, depois de uma viagem de Camila à China, uma vez que a sobrinha da sua ex-mulher trabalhava consigo numa empresa que tem naquele país."Eu já estava solteiro há quase quatro meses, ela também estava solteira. Não tinha que dar satisfações a ninguém, podia envolver-me com qualquer pessoa e acabou por acontecer. Foi planeado? Nada. Nunca. Não mandamos nos sentimentos. Aconteceu...", revela."Ela foi para o Brasil em novembro. Em dezembro, percebemos que era mesmo isto que queríamos, então decidimos oficializar e informar os familiares para que não fizéssemos nada escondido, não houve traição nenhuma", concluiu.Ainda assim, a família da ‘ex’, que é a mesma de Camila, não aceitou este novo relacionamento e virou-lhes as costas.