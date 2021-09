Hulk e Camila: Bebé será irmão e primo dos três outros filhos do craque

20:40

O antigo jogador do FC Porto, de 35 anos, está radiante e mostra-se indiferente às polémicas que envolvem a sua família. Isto porque Camila, de 33 anos, é sobrinha da sua ex-mulher, Iran, de 52, e mãe dos seus outros três filhos. Ligações que voltaram a dar que falar com esta novidade do futebolista brasileiro. O bebé que está a caminho vai ser simultaneamente irmão e primo em segundo grau de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de seis.Relações familiares e polémicas que não comprometem a felicidade do casal. "", anunciou Hulk, numa publicação das redes sociais em que partilhou uma imagem da ecografia.Dias antes, por ocasião do aniversário de Camila, já tinha voltado a declarar o seu amor. "".Hulk e Camila assumiram a relação em dezembro de 2019 e casaram meses depois, sob uma forte onda de críticas. Iran lamentou, na altura, o facto da sua família ter sido destruída.