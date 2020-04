Hulk garante: “Não houve traição”

01:30

Farto de boatos sobre a sua vida amorosa com a sobrinha da sua ex-mulher, Hulk, de 33 anos, decidiu quebrar o silêncio e falar, pela primeira vez, sobre o romance com Camila, de 31.



"Separei-me em julho, e a Camila veio para a China no final de outubro. Quem me conhece sabe que sou empreendedor e a Camila trabalha comigo numa empresa cá. Na altura, ficou 10, 15 dias. Eu já estava solteiro há quase quatro meses, ela também estava. Não tinha que dar satisfações a ninguém, podia envolver-me com qualquer pessoa e acabou por acontecer. Foi planeado? Nada. Não mandamos nos sentimentos. Não houve traição", contou.



O ex-jogador do FC Porto explica que depois disso, em dezembro, falou com a família da ex-mulher.





Hulk responde às críticas