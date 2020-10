Hulk mima namorada com mansão luxuosa

Hulk, que vive uma paixão assumida com Camila, sobrinha da sua ex-mulher, acaba de comprar um novo ninho de amor para passar férias com a namorada. O ex-jogador do FC Porto investiu mais de três milhões de euros numa mansão em Miami, nos Estados Unidos, toda feita à sua imagem. Os nove quartos foram pensados ao pormenor, com as divisões destinadas aos três filhos do jogador a estarem decoradas com os seus super-heróis favoritos, não podendo, claro está, faltar a imagem de Hulk.





A casa, com 400 metros quadrados de área interior, conta ainda com piscina, spa e uma sala de jogos, com snooker, mesa de matraquilhos e as camisolas de Hulk na seleção brasileira expostas na parede. O futebolista, que joga na China, comprou ainda um iate de luxo, numa altura em que acabou de assinar um divórcio milionário. Na separação, Iran Ângelo ficou com mais de dez milhões de euros em casas.O casal David e Victoria Beckham investiu cerca de 40 milhões de euros numa casa de sonho, situada no One Thousand Museum, um edifício em Miami, desenhado pela famosa arquiteta Zaha Hadid. Com todas as comodidades um hotel de topo, o edifício conta com heliporto no topo. Com 215 metros de altura, o luxuoso prédio tem 60 andares e o apartamento mais barato custa cinco milhões de euros. Todas as casas têm vista panorâmica para esta cidade da Flórida, Estados Unidos.Com casas em Madrid, Lisboa, Quinta da Marinha e Funchal, Cristiano Ronaldo fez uma pausa nas aquisições imobiliárias para realizar um sonho antigo e comprar o seu primeiro barco, um Azimut, que lhe custou 5,6 milhões de euros. Há muito que CR7 desejava ter uma ‘bomba’ do mar, mas a aquisição acabou por ser precipitada pela pandemia. Com o novo barco, o jogador da Juventus pôde usufruir de férias em família, na máxima segurança. Foi a bordo do iate que o futebolista português passou grande parte dos últimos meses, com a namorada Georgina e os quatro filhos a viverem momentos de pura descontração.