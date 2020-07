Hulk mimado pelo novo amor em dia de aniversário

Hulk completou 34 anos no sábado e, apesar de estar longe de casa ao serviço do seu clube, o Shanghai SIPG FC, a companheira, Camila, fez questão de mimá-lo e organizou uma pequena festa.









Com o futebolista ausente, a brasileira juntou alguns amigos na casa onde moram na China desde que assumiram o namoro, em outubro do ano passado, e colocou uma figura do craque, feita em cartão , à mesa, e houve direito a bola e tudo.

Nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto, que já anunciou que vai deixar a China em dezembro, mostrou-se rendido ao gesto e partilhou um vídeo que a amada lhe enviou. “Feliz aniversário, feliz vida, passei para dizer o quanto te amo (...). Estou aqui distante mas o meu coração está aí. Amo-te muito. És o amor da minha vida”, disse a jovem, apaixonada.





Camila e Hulk têm-se mostrado indiferentes às polémicas e anunciaram recentemente que pretendem ser pais. “Será quando Deus abençoar”, disse Hulk, que tem três filhos com a ex-mulher, Iran.



Divide milhões com a 'ex'

Separados desde agosto do ano passado, Hulk e Iran Ângelo chegaram a acordo quanto à divisão do património que tinham em comum em junho. Em causa estavam 54 imóveis, 27 dos quais ficaram para a empresária, avaliados em mais de 10 milhões de euros. O antigo casal também disputou na Justiça outros bens, como vários carros, um jato privado, um autocarro e várias empresas.



Os dois estão de costas voltadas depois de Hulk ter assumido publicamente que se tinha apaixonado pela sobrinha de Iran, deixando a família revoltada.