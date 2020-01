Hulk mostra jantar romântico com sobrinha da 'ex'

Hulk mostra um jantar romântico com Camila

Hulk esteve quinze dias na Austrália e, agora, mata saudades da companheira. "Depois de 15 dias de pré-temporada na Austrália, hora de voltar para casa em Shanghai", escreveu o futebolista brasileiro nas redes sociais.





Depois de assumir o namoro com Camila, a sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo, Hulk surpreendeu ao partilhar um momento íntimo na companhia da namorada.O jogador divulgou nas redes sociais um brinde entre o casal, durante um jantar romântico num restaurante, após o regresso do craque à China, no Shangai, onde joga atualmente.Muitos dos seguidores continuam a criticar o craque, após toda a polémica em torno da traição à mulher, Iran Ângelo.No entanto, Hulk e Camila parecem continuar a ignorar os insultos e críticas de que têm sido alvo e a seguir em frente com o romance, que tem dado que falar, e começam a exibir os momentos publicamente.Recorde-se que a separação de Hulk e a ex-mulher, Iran Ângelo, aconteceu em julho do ano passado. Três meses depois, o ex-jogador do FC Porto começou o romance com Camila.Com Iran Ângelo, Hulk teve três filhos, de quem se quer manter próximo . É neles que se tem focado para superar toda a situação que enfrenta, apesar do mau-estar com a ex-mulher, que tem sido apoiada pelos milhares de fãs.Hulk já reagiu nas redes sociais para se defender de todas as críticas , enquanto a namorada, Camila, decidiu desativar a conta de Instagram onde estava a ser atacada.