Hulk troca alianças com sobrinha da 'ex' no Dia dos Namorados

Meu Amor.





Hulk tem estado no centro das atenções depois de ter trocado a mulher, Iran Ângelo, com quem tem três filhos, pela sua sobrinha, Camila.



Que Deus esteja sempre presente na nossa vida, no nosso lar, sendo sempre nosso alicerce!". Esta nova relação deixou a família em guerra. Iran não quis uma separação amigável e luta na Justiça pelos bens a que tem direto. Hulk ofereceu-me 20 milhões de euros e 40 dos seus 80 imóveis , no entanto, a empresária não aceitou.

Hulk já não esconde o seu amor pela sobrinha da ex-mulher.O casal, que oficializou o namoro antes do Natal, para choque de toda a família, surge sorridente, numa praia, à noite, mas o que salta à vista são as alianças de diamantes que exibe. Um presente de Hulk a propósito do Dia dos Namorados.Na legenda, o brasileiro, que joga atualmente em Shangai, escreveu: "Feliz Dia dos Namorados.