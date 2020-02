Hulk nega casamento a sobrinha da ex-mulher

Imprensa brasileira avança que o craque disse o ‘sim’ no dia em que já tinha planeado casar-se com a mãe dos filhos.

01:30

Vânia Nunes

A vida de Hulk continua envolta em polémica. Desta vez, o antigo jogador do FC Porto, que joga atualmente em Xangai, na China, está a dar que falar no Brasil após terem sido publicadas notícias que indicavam que teria casado com a nova namorada, Camila, sobrinha da ex-mulher, Iran.Mas o mais caricato da história, segundo o jornal ‘O Dia’, é que Hulk subiu ao altar no dia em que já iria casar-se com a ex-companheira, de 12 anos, e mãe dos filhos: 29 de dezembro. "A cerimónia de luxo já estava quase toda paga" e, assim, o casal iria aproveitar os gastos que já tinham sido feitos para oficializar a sua história de amor.No entanto, Hulk já se apressou a desmentir as informações. "Nunca houve casamento, muito menos nessas condições", fez saber através da sua advogada. O que é certo é que o futebolista de 33 anos, e Camila, de 31, trocaram alianças, como mostraram nas redes sociais.Camila é filha da irmã de Iran e a ex-companheira de Hulk até levou a sobrinha para viver consigo na China. Foi aí que começou a paixão proibida por Hulk.