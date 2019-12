Hulk ofereceu 20 milhões à ex-mulher para terminar casamento

Apaixonado pela sobrinha da mulher, Hulk, antigo jogador do FC Porto, tentou fazer de tudo para terminar o casamento da melhor forma. Quando decidiu divorciar-se de Iran Ângelo, o futebolista de 33 anos ofereceu-lhe 20 milhões de euros e 40 imóveis, avança a imprensa brasileira. Mas em vão."A decisão de separação litigiosa aconteceu em agosto. A separação foi em julho. Hulk chamou Iran e disse que lhe daria tudo o que ela tem direito. Mostrou as contas bancárias e transferiu para a conta dela mais de 100 milhões de reais [cerca de 22 milhões de euros]. (...) Colocou na mesa os documentos dos 80 imóveis que ele tem e disse para ela escolher metade", anunciou o colunista brasileiro Leo Dias, acrescentando: "Tudo isso foi antes do início da relação de Hulk com Camila, que começou no final de outubro. O próprio Hulk comunicou aos pais de Camila, no sábado, dia 21. Hulk fez tudo com absoluta transparência".Entretanto, Camila, de 31 anos, escreveu uma carta à tia a pedir-lhe perdão. "Não mando no coração."Os contornos do romance do antigo jogador do FC Porto com a sobrinha da mulher não param de surpreender. Em dezembro de 2015, a agora namorada do jogador, Camila, casou-se com Marcos, e teve como padrinhos precisamente os tios, Hulk e Iran. No entanto, de acordo com a assessoria de Hulk, este novo romance só começou "em outubro". "Camila já está separada há muitos meses." Na carta que escreveu à tia, Camila assume: "Sinto muito por tudo, se eu pudesse escolher, não estaríamos a passar por isto".Hulk e Iran foram casados 12 anos e têm três filhos em comum: Ian, de dez anos, Tiago, de oito, e Alice, de seis. De acordo com a imprensa brasileira, a ex-mulher do futebolista estará a dificultar o convívio das crianças com o pai. No entanto, o tribunal já estipulou as visitas. O antigo casal não se fala e trata de tudo através de advogados.