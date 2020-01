Hulk partilhava casa com ex-mulher e atual

Os escândalos têm-se sucedido na vida do brasileiro Hulk, desde que assumiu a paixão pela sobrinha da ex-mulher.Sabe-se agora que Camila, de 31 anos,"A Iran tinha uma relação muito próxima com a sobrinha e quis proporcionar-lhe uma vida melhor, por isso levou-a para a China quando o Hulk foi jogar para lá [integra o plantel do Shangai SIPG]", revela uma fonte próxima da família à ‘Vidas’. Por isso, ficou completamente "em choque" quando descobriu que eles estavam a namorar.Em comunicado, Iran pediu respeito pelo seu sofrimento. "A dor não é da separação, e sim da devastação de uma família", assumiu. A irmã de Iran, mãe de Camila, já se mostrou publicamente contra o namoro da filha. Aliás, foi com Iran que passou o Natal e não com a própria filha.Antes do Natal, Hulk assumiu publicamente o namoro, dizendo que fez tudo com a máxima "transparência", tendo contado à ex-mulher e à família no dia 21 de dezembro. De acordo com o colunista brasileiro que tem divulgado pormenores do caso, o antigo casal separou-se em julho.Mas Iran não aceitou o divórcio e os dois lutam na Justiça. Além da divisão do património, Hulk e Iran disputam a guarda dos três filhos que têm em comum.