Hulk perde a cabeça com ataques da ex-mulher: "O casamento contigo foi por acidente"

O craque brasileiro quis esclarecer tudo "ponto por ponto, para que não haja mais mentiras, maldades e histórias mal contadas", como referiu.



"Ela sabe muito bem quando a conheci e onde trabalhava, o que fazia. Não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos, pelos três seguro muitas coisas. Comecei a namorar e em menos de um mês ela engravidou, e eu disse-lhe 'não tem problema, vou assumir'. Veio Ian, Tiago e depois Alice. O meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada... Foi um acidente e eu como homem assumi", afirmou Hulk, sem 'papas na língua'.



"O que é que tu tinhas antes de me conhecer? Vens dizer-me que pagaste silicone, deste carro, apartamento,

Tens recibo de transferência bancária que fizeste? Tens comprovativo da faculdade? Tens transferência de algum imóvel? É muito fácil ficar a contar mentiras. Iran, está na hora de parares com esta palhaçada", refere Hulk, revoltado por Iran garantir que deu tudo à sobrinha.



Hulk garante ainda que, enquanto estava casado com Iran, nunca se envolveu com Camila, voltando a defender que o romance apenas nasceu após a separação.



que o casamento "não existia há anos" e que só se mantinha por causa dos filhos e porque Iran queria manter o "estatuto".



"Estou com a consciência tranquila e em paz. Se quiserem continuar a atacar-me e a tratar-me como um monstro, a escolha é vossa", alertou os milhares de seguidores durante o desabafo.



A revolta de Hulk surge após o mais recente 'ataque' de Iran Ângelo à sobrinha. "Acordo e adormeço sem entender porque é que isto tudo aconteceu comigo. A dor é muito grande, às vezes penso que vai arrancar o meu coração. Ela era uma filha para mim", começou por dizer. "Para mim, ela era perfeita em tudo e a ela entreguei o rumo da minha vida. Se eu errei, meu Deus, foi por amar e confiar demais", disse ainda, frisando que, após a alegada traição, é como se tivesse sepultado "uma filha em vida".











Hulk luta pelos filhos na justiça





Hulk fartou-se das acusações e ataques da ex-mulher, Iran Ângelo, para com ele e a namorada, Camila, e 'perdeu a cabeça'.O jogador decidiu partilhar um vídeo nas redes sociais onde faz afirmações chocantes sobre o casamento terminado com Iran, que nunca mais parou de causar polémicacontinua, garantindo, reforçou o ex-jogador do FC Porto., atirou ainda, afirmando que Iran só procura mediatismo.