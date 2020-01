Hulk recorrer à justiça brasileira para manter contacto com os filhos

Hulk e Camila viviam juntos na mesma casa que o craque partilhava com a mulher, na China. Só agora assumiram que estão apaixonados

01:30

Carolina Cunha

Após ter anunciado o fim do casamento com a mulher, Iran Ângelo, com quem tem três filhos em comum, Hulk foi obrigado a recorrer à Justiça brasileira para manter contacto com os pequenos Ian, de 10 anos, Thiago, de 8, e Alice, de 6.O jogador interpôs um processo-crime de alienação parental contra a antiga companheira uma vez que a mesma tem dificultado o contacto com as crianças.O processo deve-se a "dificuldades de ver e ter informações dos filhos", disse Marisa Alija, advogada do antigo jogador do FC Porto, à imprensa brasileira. Segundo a advogada de Hulk, desde o fim de agosto, quando ocorreu a separação do casal, Iran tem feito de tudo para impedir as visitas do jogador aos filhos.O casal enfrenta mais dois processos na Justiça brasileira para definir a partilha de bens. Recorde-se que após a separação Hulk assumiu uma relação com Camila, sobrinha da sua ex-companheira.