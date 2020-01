Hulk revolta-se com críticas por traição à ex-mulher: "Não me conhecem"

de Ian, de 10 anos, Tiago, de oito e Alice, de seis,





"Carinho, amor, respeito e gratidão. Isso é que importa. Opiniões públicas? Não me conhecem! Pois só tu conheces os nossos corações, Deus", escreveu juntamente com a imagem onde se mostra a fazer videochamada com as crianças, por quem



de quem se continua a mostrar próximo, o ex-jogador do FC Porto não hesitou em responder a quem o tem 'atacado' pela crise familiar que iniciou., escreveu juntamente com a imagem onde se mostra a fazer videochamada com as crianças, por quem tem lutado na justiça para continuar a manter o contacto

Hulk reage às críticas em fotografia com os filhos



Além de fazer questão de se defender, Hulk acaba por comprovar que está próximo dos filhos e que a relação está saudável, ao partilhar excertos das conversas ternurentas que tem com um dos filhos, Ian, por telemóvel. "Te amo", escreveu Hulk, depois de desejarem bom dia um ao outro. "Te amo pai", recebeu o futebolista brasileiro como resposta.





Hulk mostra conversa com o filho Ian





No entanto, apesar de tentar ignorar as críticas mostrando continuar importado com os filhos, os fãs de Hulk parecem não perdoar a traição a Iran Ângelo, que enfrenta uma fase delicada face toda à polémica, e continua a receber mensagens de força e apoio por parte dos seguidores.



Já Camila, a sobrinha de Iran Ângelo que namora agora com Hulk, decidiu







No entanto, apesar de tentar ignorar as críticas mostrando continuar importado com os filhos, os fãs de Hulk parecem não perdoar a traição a Iran Ângelo, que enfrenta uma fase delicada face toda à polémica, e continua a receber mensagens de força e apoio por parte dos seguidores.Já Camila, a sobrinha de Iran Ângelo que namora agora com Hulk, decidiu apagar a conta de Instagram pelas ofensas constantes de que tem sido alvo

Depois de Hulk confirmar o namoro com a sobrinha da ex-mulher Iran Ângelo, Camila , o jogador continua a ser duramente criticado e decidiu reagir.Numa fotografia onde surge com os filhos em comum com Iran Ângelo,