Hulk troca mulher pela sobrinha

01:30

Sónia Dias

O antigo jogador do FC Porto, Hulk, voltou a encontrar o amor depois de se ter separado da mulher, após 12 anos de casamento. A eleita do coração do futebolista, de 33 anos, é Camila, sobrinha da ‘ex’. E há quem diga que foi o romance entre os dois que ditou o fim do matrimónio.Segundo os assessores do jogador, agora ao serviço do Shanghai SIPG FC, Hulk chamou os pais e o irmão da namorada no sábado passado para anunciar o namoro. "A sua posição é transparente. Para evitar mentiras e comentários maldosos", fizeram saber em comunicado, esclarecendo que a família e os filhos do jogador também foram informados sobre a relação pelo próprio.Hulk separou-se de Iran Ângelo de Souza em agosto. O casal tem três filhos em comum: Ian, de dez anos, Tiago, de oito, e Alice, de seis. Algumas revistas brasileiras avançam que o jogador pretende casar em breve com Camila, de 31, e que esta já planeia uma grande festa em João Pessoa.