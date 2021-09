Hulk vai ser pai pela quarta vez

Foto: Direitos Reservados

01:30

Depois da polémica provocada pelo início da relação amorosa de Hulk com Camila Angelo, sobrinha da sua ex-mulher, Iran Angelo, (o caso fez correr muita tinta e conduziu ao lavar de muita roupa suja), o antigo jogador do FC Porto anunciou agora que vai ser pai do seu quarto filho, o primeiro com Camila. “Estou sendo abençoado com mais um filho(a)”, escreveu o futebolista. “Meu coração transborda de felicidade”, acrescentou ainda na legenda de várias fotografias com a namorada, em que mostra imagens da ecografia.









Recorde-se que a relação com Camila foi assumida por Hulk em dezembro de 2019 tendo, na altura, dado muito que falar pelo facto de a jovem ser sobrinha da ex-mulher. Camila escreveu mesmo uma carta à tia a explicar que não tinha havido traição. O próprio jogador haveria de gravar um vídeo a explicar toda a situação e a expor alguns podres da ‘ex’.

Hulk já tem três filhos, fruto da sua relação com Iran.