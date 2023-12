Hulk vai ser pai pela quinta vez

Hulk e a companheira, Camila Ângelo

Foto: DR

01:30

Hulk, de 37 anos, está à espera do seu quinto filho. O antigo jogador do FC Porto - o craque representa agora o Atlético Mineiro - mostrou-se muito feliz com o aumento da família."Agradeço as inúmeras mensagens que tenho vindo a receber sobre a gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma bênção que Deus me presenteou", contou o atleta."Não era novidade para os meus familiares e pessoas mais próximas. Os meus filhos não sabiam e eu tinha combinado contar-lhes quando fossem passar férias comigo. Eles ficaram muito felizes", acrescentou.Recorde-se que Hulk é pai de Ian, Thiago e Alice, frutos do casamento já terminado com Iran Ângelo. Em 2022, o futebolista e Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher, foram pais de Zaya.