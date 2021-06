Humorista Diogo Faro denuncia ameaças de morte

23 jun 2021 • 16:38

Acho perfeitamente normal que muita gente não goste do meu humor, que não goste dos valores que defendo. Sobre os valores, claro que é logo meio estranho, sendo que o que defendo – genericamente – é o feminismo, o anti-racismo, o anti-fascismo ou os direitos LGBTIQA+. Mas acho mais do que legítimo, mesmo que com estes princípios concordem, não se revejam na forma como sobre eles falo. Está tudo bem, juro. Nem sequer a minha família ou os meus amigos mais próximos estão sempre de acordo com as minhas opiniões, nem perto disso", começou por escrever.



Eu não sei se não começa a ser um pouco esticado, que eu receba quase diariamente mensagens ou comentários de gente a dizer que me vai espancar e para eu começar a ter cuidado a andar na rua, de gente que me quer matar ou pelo menos ver morto. É possível que esteja a ser drama queen, claro, mas também é possível que não seja propriamente aceitável que o sentimento de impunidade digital seja tal, que tanta gente se sinta constantemente legitimada para 'filho da ****, quando te apanhar na rua vou-te matar' com a naturalidade de quem bebe um copo de água", lamentou.

Nos últimos dias, com o agravar de violência que me tem sido dirigida (felizmente sempre acompanhada de muito amor de outras pessoas), tenho recebido também muita preocupação de amigos e familiares, tanto com a minha saúde física como mental. E é precisamente a preocupação deles aquilo que mais me preocupa. Eu estou bem, prometo. Mas dá cabo de mim que estejam a deixar ansiosos aqueles que gostam de mim", afirmou.



denunciou nas suas redes sociais que. Depois de ter feito um vídeo onde acusou o jornalista da SIC, Nuno Luz, de o tentar agredir , o humorista fez um longo desabafo onde revelou que os seus familiares e amigos estão preocupados que este fique com depressão pelos ataques que recebe nas redes sociais.Face aos valores que apoia, as suas redes sociais, enchem-se de comentários que seguidores que desejam a sua morte.Diogo Faro fica incrédulo com os ataques que recebe e recordou o episódio com o jornalista da SIC, em Budapeste.