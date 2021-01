Iñaki Urdangarin e Infanta Cristina: mulher ausente após saída da prisão Ausência da filha mais nova de Juan carlos e Sofia nas aparições do marido em público causou estranheza

Iñaki Urdangarin e Infanta Cristina: mulher ausente após saída da prisão

07 jan 2021 • 12:24

André Filipe Oliveira

A saída precária de Iñaki Urdangarin, marido da infanta Cristina, tem dado que falar em Espanha. Condenado pelos crimes de peculato, fraude administrativa, dois crimes fiscais e tráfico de influência e a cumprir pena, o companheiro da irmã de Felipe VI conseguiu uns dias junto da família por altura do Natal, mas tem evitado exposições em público ao lado da mulher. O motivo continua por explicar. Nos anos anteriores, Cristina fazia questão de acompanhar o marido desde a saída da cadeia até casa, mas tal não aconteceu desta vez. Dias depois, Iñaki foi fotografado junto dos quatro filhos, Juan Valentín, Pablo, Irene e Miguel, perto de um bar a cumprir uma típica tradição de Natal.

A duração da saída precária do marido da infanta Cristina, que esteve em risco de não ser atribuída, não foi revelada, pelo que se especula que Iñaki vai regressar ao estabelecimento prisional nos primeiros dias de 2021.

Recorde-se, o antigo empresário já cumpriu metade da pena. Foi inicialmente condenado a seis anos e três meses de prisão, mas conseguiu reduzi-la para cinco anos e 10 meses.



Projetos Internacionais

Durante o último ano, a filha mais nova do rei Juan Carlos e da rainha Sofia tem estado permanentemente na Suíça. É através daquele país que está a trabalhar em exclusivo para a Fundação Aga Khan em projetos destinados a países em desenvolvimento. Em janeiro de 2020, Cristina viu a relação com Fundação Bancária La Caixa chegar ao fim, após 26 anos de vínculo profissional.

Após o término da pena, Iñaki Urdangarin e a mulher vão regressar à Catalunha para continuarem a vida familiar interrompida. O objetivo é manterem-se longe dos holofotes mediáticos, mas perto da família real.

