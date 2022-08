Iñaki Urdangarin e namorada aos beijos numa praia de nudismo

Iñaki Urdangarin tem 54 anos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Ana Maria Ribeiro

O ex-marido da Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, de 54 anos, foi fotografado esta semana numa praia de nudistas do Sul de França com a namorada, Ainhoa Armentia, acabando assim com o rumor de que o par se tinha separado.Há meses que os dois não eram vistos juntos, o que deu azo a que corresse o boato de que se teriam zangado. Chegou a escrever-se que a analista de contas, de 43 anos, estava a ponderar voltar para o marido, Manuel Ruiz, de 45, com quem tem dois filhos.Mas as imagens de paixão apanhadas pelos paparazzi puseram fim à especulação.Em janeiro, depois da publicação de fotos de Iñaki de mão dada com Ainhoa, a princesa espanhola anunciou que, após 24 anos de matrimónio, o casamento tinha chegado ao fim e pedia à comunicação social que respeitasse a sua privacidade. Iñaki e Ainhoa ter-se-ão conhecido no escritório de advogados Imaz&Asociados, em que ambos trabalham, e, segundo testemunhas, "pela forma como se tocam e se beijam [na praia de França?], estão muito apaixonados".