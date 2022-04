Iñaki Urdangarín está sem dinheiro após separação

Iñaki Urdangarín tem sido ajudado por amigos

Foto: Getty Images

01:30

Carolina Marques Dias

Iñaki Urdangarín está sem dinheiro. A revelação foi feita ao site espanhol Vanitatis por amigos do ainda marido da infanta Cristina. "Está sem um tostão", garantiram.As dificuldades financeiras do antigo empresário começaram assim que foi tornado público que tinha traído a infanta Cristina com a colega de trabalho, Ainhoa Armentia. A filha de Juan Carlos acabou por cortar a mensalidade de luxo - cerca de 5 mil euros - que era depositada na conta do antigo companheiro para as suas despesas pessoais. Desde então, Iñaki Urdangarín tem sido ajudado por amigos, que chegam a pagar-lhe jantares e até idas ao café. "Não sei se é Ainhoa [Armentia] quem paga a conta sempre se saem os dois. O que sabemos com toda a certeza é que já não é Cristina que assume as despesas", contou uma fonte ao site Vanitatis.Outro pormenor que levantou suspeitas de que o genro de Juan Carlos já não tem uma vida de luxo é que este pediu um carro emprestado para se deslocar a Barcelona. Além disso, o antigo empresário está a viver em casa da mãe.Urdangarín e a infanta Cristina anunciaram o fim do casamento em fevereiro passado, ao fim de 25 anos casados. O ex-casal tem quatro filhos.