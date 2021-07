Iara declara-se a 'Rei dos Aspiradores' após guerra

01:30

André Filipe Oliveira

A ligação entre Iara Dias e o empresário Matthias Schmelz, conhecido como o ‘rei dos aspiradores’, mantém-se inabalável, mesmo depois das polémicas com Agnes Arabela Marques.A jovem decidiu assinalar o aniversário do alemão com uma mensagem de grande carinho. "Parabéns para uma das melhores pessoas do Mundo. A pessoa que me ensinou a amar... a respeitar. Espero que continues esse homem maravilhoso, alegre e palhacinho e cheio de força que és. Que Deus ilumine sempre o teu caminho. Muito sucesso e saúde na tua vida. Mereces tudo de bom. Amo-te".As sentidas palavras da jovem estudante de Design deitam por terra o eventual mal-estar entre os dois. Matthias continua a apoiar Iara financeiramente, garantindo todos as mordomias à filha desta, Kimberly, que assumiu como sua.Matthias Schmelz, recorde-se, está fugido às autoridades portuguesas. É acusado da prática de lenocínio. Em causa estão festas ilegais com jovens menores a troco de dinheiro. O empresário divide-se entre o Dubai e África do Sul, ambos sem tratados de extradição.