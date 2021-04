Iara desiste de reconquistar o 'rei dos aspiradores' mas deixa recado a Agnes

A ligação entrechegou ao fim, após as falhadas tentativas por parte da jovem., explicou, nas redes sociais, ao ser questionada sobre a situação atual com o ‘rei dos aspiradores’, que é acusado pelas autoridades portugueses de organizar orgias com menores, a troco de dinheiro.O caso remonta a 2019 e afastou por definitivo do alemão do País. Atualmente, divide-se entre o Dubai e África do Sul e, ao que tudo indica, está a viver um romance com Agnes Arabela, ex-concorrente do reality show ‘Casa dos Segredos’. A ligação entre Schmelz e a decoradora foi até há pouco alvo de desconfiança por parte de Iara, que desistiu de lutar pelo pai da filha Kimberley, de um ano., atirou, deixando, logo a seguir, uma provocação à rival.protagonizaram uma troca acesa de insultos nas redes sociais aquando da revelação do novo romance de Matthias Schmelz. A jovem fez insinuações sobre a romena.As afirmações polémicas não passaram despercebidas à antiga estrela dos reality shows da TVI que ameaçou avançar para tribunal., provocou.Matthias Schmelz tem dado a conhecer vários cantos do mundo à nova amiga especial Agnes Arabela Marques, que mostra todos os detalhes das viagens milionárias. Destacam-se as aventuras radicais e as paisagens de perder de vista, que fazerem roer de inveja muitos dos seus admiradores. Os filhos da romena, Sara, de 15 anos, e Martim, de 11, estão a acompanhar a mãe nesta nova vida longe de Portugal e repleta de muitas mordomias.