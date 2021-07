Iara Dias expõe fim de namoro Matthias Schemlz com Agnes: "Ela voltou para Portugal"

A guerra entre Iara Dias, ex-namorada de Matthias Schemlz, e Agnes Arabela Marques, suposta nova namorada do empresário alemão, continua de pé... e está para durar.A jovem de 19 anos marcou presença esta quarta-feira, 21 de julho, no 'Manhã CM', da CMTV, e revelou que a relação do 'rei dos aspiradores' com a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' chegou ao fim.".Iara adiantou ainda que foi perseguida pelo ex-marido da romena e avançou com uma ação judicial.".As duas mulheres do 'rei dos aspiradores' trocaram várias ofensas nas redes sociais. Uma polémica que perdura... "", sublinhou Iara no matutino da CMTV, lançando uma nova farpa à rival.".Iara mantém uma relação próxima com Matthias Schemlz, quer pela história de amor que viveram, quer pela filha Kimberly, que têm em comum. O empresário não é o pai biológico da menina, mas perfilhou-a.